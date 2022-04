Fortuna beendet Rostocker Lauf - Ingolstadt vor Abstieg

Sollte Dresden am Sonntag beim SV Sandhausen (15.) gewinnen, würde der Rückstand bei dann noch fünf ausstehenden Spielen und 15 zu holenden Zählern auf zwölf Punkte anwachsen. Ein Eigentor von Leon Guwara (36.) sorgte für die Führung des FCI, Andreas Albers (56.) glich in einem schwachen Spiel vor 12.089 Zuschauern aus. Regensburgs Benedikt Gimber (90.+3) köpfte kurz vor Schluss an die Latte.