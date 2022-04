Karlsruhe verlängert mit Routinier Gordon

"Trotz, oder gerade wegen seines Alters ist er weiter ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und immer da, wenn er gefragt ist", sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer. Innenverteidiger Gordon kam in dieser Saison in 26 Spielen zum Einsatz. Nach seiner Karriere soll er in den Verein eingebunden werden.