2. Bundesliga: HSV nach Sieg gegen Hannover auf Platz 2 - Heidenheim gewinnt in Regensburg

Im Nordderby gegen Hannover 96 gewann der HSV am 33. Spieltag mit 2:1 und zog aufgrund der besseren Tordifferenz an Darmstadt 98 sowie Werder Bremen vorbei. Bremen ist aber noch am Sonntag bei Absteiger Erzgebirge Aue gefordert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)