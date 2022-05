2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Karlsruher SC, 2:0 (2:0)

Mit einem schnellen Doppelpack (37./41.) zum 2:0 schockte Kevin Sessa den Gast. Mit der Führung für den 1. FC Heidenheim 1846 ging es in die Halbzeitpause. Den Grundstein für den Sieg über Karlsruhe legte Heidenheim bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.