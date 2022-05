2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04, 1:2 (0:1)

Darko Churlinov bediente Rodrigo Zalazar, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass S04 mit einer Führung in die Kabine ging. In der 85. Minute erzielte Lukas Schleimer das 1:1 für den 1. FC Nürnberg. Zum Mann des Spiels avancierte Simon Terodde, der für Schalke in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (87.). Am Ende nahm der FC Schalke 04 beim Club einen Auswärtssieg mit.