2. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC Hansa Rostock (Samstag, 13:30 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will der FCI gegen die Hansa dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Zuletzt kassierte Ingolstadt eine Niederlage gegen den Hamburger SV – die 20. Saisonpleite. Das letzte Ligaspiel endete für Rostock mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den SC Paderborn 07. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.