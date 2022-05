2. Liga: FC Schalke 04 – FC St. Pauli, 3:2 (0:2)

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Igor Matanovic war gleich zweimal zur Stelle (8./16.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Simon Terodde schlug doppelt zu und glich damit für Schalke aus (46./70.). Der FC St. Pauli kam nicht mehr ins Spiel zurück, Schalke erzielte sogar die Führung (77.). Marcel Beifus verpasste den Schlussakt. Für den Akteur von St. Pauli war das Spiel nach einer Roten Karte in der 80. Minute vorzeitig beendet. Endgültig verloren war das Match für den FC St. Pauli in der 94. Minute, als Matanovic mit der Ampelkarte vom Feld flog. Mit dem Abpfiff des Referees hatte St. Pauli das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.