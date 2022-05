2. Liga: Hannover 96 – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am Sonntag spielt 96 zum Saisonabschluss gegen Ingolstadt. Beim Hamburger SV gab es für Hannover am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Gegen FC Hansa Rostock kam der FC Ingolstadt 04 im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (0:0). Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Hannover 96 siegte mit 2:1.