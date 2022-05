2. Liga: Karlsruher SC – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Der KSC belegt mit 40 Punkten den zwölften Rang, während SG Dynamo Dresden mit neun Zählern weniger auf Platz 16 rangiert. Dynamo Dresden scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 66, zwei und eine Rote Karte aufweist. Mit dem Gewinnen tat sich Karlsruhe zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Dresden kann einfach nicht gewinnen.