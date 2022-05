2. Liga: SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 07, 3:0 (3:0)

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet der SC Paderborn 07 den siebten Tabellenplatz. Auf die eigene Defensive konnten sich die Gäste in dieser Saison verlassen, was die lediglich 44 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Was für den SCP bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 13 Siege und zwölf Remis stehen neun Pleiten gegenüber. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Paderborn deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.