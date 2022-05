Darmstadt patzt in Düsseldorf - Paderborn siegt

In Paderborn blieb der heimische SC im sechsten Spiel nacheinander ohne Niederlage. In einem Duell, in dem beide Mannschaften am 33. Spieltag keine großen Ambitionen mehr verfolgten, war das vor dem Abstieg gerettete Sandhausen zunächst etwas besser - doch Paderborn traf. Und wie: Florent Muslija (27.) gelang ein traumhafter Rechtsschuss aus fast 30 Metern in den Winkel. Philipp Klement (60.) machte alles klar.