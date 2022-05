FCK-Trainer Schuster sieht Aufstiegs-Chancen intakt

Trainer Dirk Schuster sieht die Aufstiegschancen des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Fußball-Bundesliga nach wie vor voll intakt. "Es ist eine Fifty-Fifty-Situation", sagte der Coach des viermaligen Meisters am Sonntag mit Blick auf das Relegations-Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) bei Dynamo Dresden: "Es ist alles offen. Beide Mannschaften sind in der Verlosung dabei."