Heidenheim schließt Saison mit Heimsieg ab

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat seine achte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem Einbruch im Schlussspurt doch noch versöhnlich abgeschlossen. Das Team von Trainer Frank Schmidt besiegte am letzten Spieltag den Karlsruher SC mit 2:0 (2:0) und belegte den sechsten Rang.