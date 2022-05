2. Liga: Schalke 04 nimmt Gegner FC St. Pauli nicht auf die leichte Schulter

Dass die Königsblauen ein Jahr nach dem Abstieg bei den Fans wieder Begeisterung entfacht haben, freut Büskens besonders. "Bei diesem Verein gibt es nur schwarz oder weiß, kein grau", sagte der UEFA-Cup-Sieger von 1997, "es ist schön, das jetzt zu sehen. Das ist es, was Schalke zu dem gemacht hat, was es war und was es wieder sein muss."