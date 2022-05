St. Pauli angriffslustig vor Spitzenspiel auf Schalke

Während Schalke im Aufstiegsrennen alles in der eigenen Hand hat und bei Patzern der Konkurrenz schon am kommenden Wochenende durch sein könnte, sind die Chancen der Kiezkicker durch einen Corona-Ausbruch mitten im Saisonfinale gesunken. Neun positive Fälle vermeldeten die Hamburger am vergangenen Sonntag, hinzu kam ein Mitarbeiter aus dem nahen Teamumfeld.