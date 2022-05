St. Pauli verpflichtet Carlo Boukhalfa

Der 23-Jährige, der ab 2012 die Freiburger Nachwuchsabteilung durchlief, ging bereits in der vergangenen Spielzeit in der 2. Liga auf Torejagd. Für Jahn Regensburg absolvierte Boukhalfa als Leihspieler 33 Pflichtspiele, in denen er vier Treffer erzielte.