Bielefeld und Fürth patzen zum Start - Regensburg vorn

In Regensburg war ein Blitztor von Joshua Mees nach 17,4 Sekunden Wegbereiter für den Heimsieg gegen Darmstadt und den Sprung an die Tabellenspitze. Prince Osei Owusu hatte den Ball auf die Rechtsaußenposition gespielt, die Hereingabe von Nicklas Shipnoski verwertete Mees dann freistehend. Darmstadts Patric Pfeiffer sah in der 37. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte, Andreas Albers (67.) erhöhte auf 2:0.