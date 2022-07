Darmstadt: Hirnhautentzündung bei Seydel

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 muss zum Saisonstart auf Aaron Seydel verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde beim Angreifer eine Hirnhautentzündung diagnostiziert. Den 26-Jährigen hatten über einen längeren Zeitraum "anhaltende Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühle" geplagt, eine Untersuchung an der Uniklinik in Mainz brachte nun die Diagnose.