Düsseldorf und Darmstadt eröffnen Spieltag mit Heimsiegen

In Düsseldorf brachte der Pole Dawid Kownacki (2.) die Fortuna vor 22.634 Zuschauern früh in Führung. In der Folge agierten beide Teams mit offenem Visier: Felix Platte (21.) glich für die Ostwestfalen aus, ehe Torjäger Rouwen Hennings (30.) den alten Abstand wieder herstelle.