Fehlstart für Bielefeld, Regensburg Tabellenführer

Regensburg besaß in einer weitgehend ereignisarmen ersten Halbzeit eine große Chance zur frühen Führung, nachdem Bielefelds Torwart Stefanos Kapino einen Pass in die Füße von Andreas Albers gespielt hatte: Der Jahn-Angreifer verfehlte von knapp außerhalb des Strafraums aber das Tor (8.). Gimber traf dafür kurz vor der Pause nach einer präzisen Flanke von Nicklas Shipnoski per Kopf.