Kaiserslautern in 2. Liga angekommen

Vor 13.113 Zuschauern, darunter fast 2000 FCK-Fans, enttäuschten die Störche insbesondere in der ersten Halbzeit in der Vorwärtsbewegung. Erst nach dem Seitenwechsel war auch die Hintermannschaft der Roten Teufel in mehreren Szenen gefordert. In der Schlussphase waren die Platzherren dem Sieg näher.