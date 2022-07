Nürnberg gewinnt 269. Frankenderby

Der Club zeigte sich von Beginn an enorm gallig, kaufte den Fürthern vor 41.204 Zuschauern in der ersten Halbzeit den Schneid ab. Nach 99 Sekunden vergab Daferner noch aus kurzer Distanz, ehe er eine Kopfballablage von Kwadwo Duah ohne Mühe über die Linie drückte. Im zweiten Durchgang gestaltete die Schneider-Elf die Partie etwas offener, doch vor dem Tor mangelte es an Durchschlagskraft.