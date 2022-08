2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Magdeburg, 4:4 (2:3)

Lautern erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 35.643 Zuschauern durch Terrence Boyd bereits nach sieben Minuten in Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Moritz Kwarteng, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (11.). Mo El Hankouri war zur Stelle und markierte das 2:1 von Magdeburg (17.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Kwarteng bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (22.). Ehe der Unparteiische Dr. Braun (Wuppertal) die Protagonisten zur Pause bat, traf Boris Tomiak zum 2:3 zugunsten des 1. FC Kaiserslautern (40.). Der 1. FC Magdeburg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Dirk Schuster von FCK nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Kenny Prince Redondo blieb in der Kabine, für ihn kam Robin Bormuth. Das 3:3 des Heimteams stellte Philipp Hercher sicher (47.). Mike Wunderlich verwandelte in der 66. Minute einen Elfmeter und brachte Lautern die 4:3-Führung. Mit einem Doppelwechsel holte Christian Titz Julian Rieckmann und El Hankouri vom Feld und brachte Alexander Bittroff und Connor Krempicki ins Spiel (67.). Tomiak lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Magdeburg den 4:4-Ausgleich (80.). Letztlich trennten sich der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg remis.