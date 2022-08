2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der 1. FC Magdeburg will beim 1. FC Kaiserslautern die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. FCK schlug SpVgg Greuther Fürth am Sonntag mit 3:1 und hat somit Rückenwind. Die vierte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Magdeburg gegen Hannover 96.