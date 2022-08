2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hamburger SV, 0:2 (0:1)

Mario Vuskovic besorgte vor 34.000 Zuschauern das 1:0 für Hamburg. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In Durchgang zwei lief Sadik Fofana anstelle von Fabian Nürnberger für Nürnberg auf. In der Schlussphase nahm Robert Klauß noch einen Doppelwechsel vor. Für Enrico Valentini und Christoph Daferner kamen Jan Gyamerah und Felix Lohkemper auf das Feld (79.). Der Hamburger SV baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Robert Glatzel in der 90. Minute traf. Zum Schluss feierte der HSV einen dreifachen Punktgewinn gegen den 1. FC Nürnberg.