2. Liga: Hannover stürzt Regensburg - St. Pauli siegt klar

Frankfurt am Main (SID) - Hannover 96 hat seinen ersehnten Befreiungsschlag geschafft und damit die Rückkehr von Jahn Regensburg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Der langjährige Erstligist schaffte dank eines späten Treffers mit einem 1:0 (0:0) ausgerechnet gegen das formstärkste Team den ersten Saisonsieg. Der bislang ebenfalls schwächelnde 1. FC St. Pauli rückt durch ein 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg an die Spitzengruppe heran.