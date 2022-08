2. Liga: Siege für Lautern, Kiel und Darmstadt

Braunschweig wartet nach dem Pokalcoup gegen Hertha BSC immer noch auf das erste Liga-Tor und den ersten Punkt. Der Schwede Oscar Vilhelmsson erzielte per Lupfer in der 86. Minute den Treffer des Tages für Darmstadt. Der Ex-Braunschweiger Philipp Tietz war in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter an Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic gescheitert.