2. Liga: SV Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim 1846, 2:2 (1:0)

Braydon Manu besorgte vor 13.000 Zuschauern das 1:0 für den SV Darmstadt 98. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim 1846 nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Adrian Beck blieb in der Kabine, für ihn kam Christian Kühlwetter. In Durchgang zwei lief Frank Ronstadt anstelle von Fabian Holland für Darmstadt auf. Patrick Mainka witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Heidenheim ein (70.). Dass der SV Darmstadt 98 in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ronstadt, der in der 76. Minute zur Stelle war. Gleich drei Wechsel nahm der 1. FC Heidenheim 1846 in der 77. Minute vor. Denis Thomalla, Jan-Niklas Beste und Lennard Maloney verließen das Feld für Dzenis Burnic, Marvin Rittmüller und Stefan Schimmer. Darmstadt bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Tim Kleindienst für den Ausgleich sorgte (82.). Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht stellte in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Aaron Seydel, Magnus Warming und Yassin Ben Balla für Jannik Müller, Tobias Kempe und Phillip Tietz auf den Platz. Alles sprach für einen Sieg des SV Darmstadt 98, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Heidenheim noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.