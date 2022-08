Bei Scherning-Debüt: Erster Punkt für Bielefeld

Heidenheim an der Brenz (SID) - Arminia Bielefeld hat beim Debüt des neuen Trainers Daniel Scherning den ersten Saisonpunkt erkämpft. Nach vier Niederlagen in Serie holte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag beim 1. FC Heidenheim ein 1:1 (1:1) und verließ nach einer Nacht auf Platz 18 wieder das Tabellenende. Heidenheim bleibt in der Spitzengruppe.