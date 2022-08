Dank Verhoek-Fallrückzieher: Rostock gewinnt gegen St. Pauli

Auch dank eines Traumtors von Angreifer John Verhoek ist Hansa Rostock ein Prestigesieg in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Im Duell gegen den Nordrivalen FC St. Pauli siegte das in der ersten Halbzeit entfesselt auftretende Rostock am 5. Spieltag mit 2:0 (2:0) und feierte dabei den dritten Saisonerfolg. Für St. Pauli war es die zweite Niederlage der laufenden Spielzeit.