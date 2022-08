Pleite gegen Kaiserslautern: Fürth weiter ohne Sieg

In der Folge zündete Fürth ein Feuerwerk an Chancen. Erst verpassten Sieb (20.) und Abiama (26.) den zweiten Treffer. Kurz darauf scheiterte Kapitän Branimir Hrgota an FCK-Keeper Andres Luthe (39.). Kaiserslautern, das sich lange Zeit sehr schwer tat, kam erst kurz vor der Pause durch Redondo zu einer ersten guten Möglichkeit (44.).