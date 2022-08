Ujah vor Startelf-Debüt bei Eintracht Braunschweig

Torjäger Anthony Ujah steht beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig vor seinem Debüt in der Startformation. „Tony ist schon eine Option für die Startelf. Er zieht alles mit und macht auch Sonderschichten“, berichtete Trainer Michael Schiele am Donnerstag vor dem Heimspiel der Norddeutschen am Samstag (20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gegen Fortuna Düsseldorf.