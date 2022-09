2. Liga: 1. FC Magdeburg – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (1:1)

Cristiano Piccini brachte das Heimteam in der 38. Spielminute in Führung. Den Freudenjubel des Teams von Coach Christian Titz machte Damian Michalski zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Doppelwechsel holte Christian Titz Luca Schuler und Piccini vom Feld und brachte Tatsuya Ito und Tim Sechelmann ins Spiel (62.). Mit Tobias Raschl und Armindo Sieb nahm Marc Schneider in der 67. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sebastian Griesbeck und Afimico Pululu. Die spielentscheidende Rolle nahm Moritz Kwarteng ein, der kurz vor knapp für den 1. FC Magdeburg zum Führungstreffer bereitstand (86.). Als der Unparteiische Burda (Berlin) die Partie abpfiff, reklamierte Magdeburg schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.