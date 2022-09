2. Liga: FC Hansa Rostock – Hannover 96, 0:1 (0:1)

In der 42. Minute verwandelte Maximilian Beier vor 24.500 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für 96. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Die Hansa stellte in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Morris Schröter, Sebastien Thill und Ridge Munsy für Svante Ingelsson, Lukas Hinterseer und Kai Pröger auf den Platz. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.