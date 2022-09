2. Liga: FC St. Pauli – SV Sandhausen, 1:1 (1:0)

29.546 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für St. Pauli schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Jackson Irvine zum 1:0. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Alois Schwartz setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Christian Kinsombi und Matej Pulkrab auf den Platz (62.). Mit Johannes Eggestein und Etienne Amenyido nahm Timo Schultz in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Igor Matanovic und David Otto. Der FC St. Pauli musste den Treffer von David Kinsombi zum 1:1 hinnehmen (71.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von St. Pauli mit den Sandhäuser kein Sieger ermittelt.