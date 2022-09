2. Liga: FC St. Pauli – SV Sandhausen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Die Heimmannschaft belegt mit neun Punkten den zehnten Rang, während der SV Sandhausen mit zwei Zählern weniger auf Platz 13 rangiert. Der FC St. Pauli trifft auf einen hartgesottenen Gegner. Sandhausen ging zur Sache und kassierte bereits 23 Gelbe Karten. Ist St. Pauli für den Schlagabtausch gewappnet? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Der FC St. Pauli wie auch der SV Sandhausen haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.