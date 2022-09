2. Liga: Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf, 2:0 (1:0)

Für Matthias Zimmermann war der Einsatz nach acht Minuten vorbei. Für ihn wurde Nicolas Gavory eingewechselt. 49.616 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Hamburg schlägt – bejubelten in der 21. Minute den Treffer von Robert Glatzel zum 1:0. Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus. In der Halbzeitpause änderte Daniel Thioune das Personal und brachte Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp mit einem Doppelwechsel für Felix Klaus und Kristoffer Peterson auf den Platz. Mit Tim Leibold und Jean-Luc Dompé nahm Tim Walter in der 66. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Miro Muheim und Ransford-Yeboah Königsdörffer. Bakery Jatta stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Hamburger SV her (90.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Jablonski (Bremen) siegte der Tabellenprimus gegen Düsseldorf.