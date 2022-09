2. Liga: Hannover 96 – Eintracht Braunschweig (Samstag, 13:00 Uhr)

Braunschweig bekommt es am Samstag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Letzte Woche siegte Hannover 96 gegen FC Hansa Rostock mit 1:0. Damit liegt Hannover mit 13 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am Freitag wies Eintracht Braunschweig den 1. FC Nürnberg mit 4:2 in die Schranken.