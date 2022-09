2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Magdeburg, 1:0 (0:0)

Kurz vor der Pause stellte Waschitzki-Günther (Bremen) noch Jamie Lawrence vom 1. FC Magdeburg mit Gelb-Rot vom Platz. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der Halbzeitpause änderte Christian Titz das Personal und brachte Alexander Bittroff und Daniel Elfadli mit einem Doppelwechsel für Andreas Müller und Tatsuya Ito auf den Platz. Mit Marco Schuster und Sirlord Conteh nahm Lukas Kwasniok in der 65. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dennis Srbeny und Marvin Pieringer. Dass der SC Paderborn 07 in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Pieringer, der in der 79. Minute zur Stelle war. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten des Gastgebers.