2. Liga: SC Paderborn 07 – SSV Jahn Regensburg, 3:0 (1:0)

9.276 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der 21. Minute den Treffer von Marcel Hoffmeier zum 1:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Badstübner (Nürnberg) die Akteure in die Pause. Wenig später kamen Felix Platte und Marco Schuster per Doppelwechsel für Sirlord Conteh und Maximilian Rohr auf Seiten des SCP ins Match (58.). Mersad Selimbegovic wollte Regensburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Kaan Caliskaner und Prince Osei Owusu eingewechselt für Blendi Idrizi und Joshua Mees neue Impulse setzen (60.). Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Steve Breitkreuz von den Gästen (68.). Robert Leipertz schoss die Kugel zum 2:0 für Paderborn über die Linie (69.). Mit Andreas Albers und Benedikt Gimber nahm Mersad Selimbegovic in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dario Vizinger und Nicklas Shipnoski. Marvin Pieringer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Paderborn 07 (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg.