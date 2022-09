2. Liga: SC Paderborn 07 – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13:00 Uhr)

Insbesondere den Angriff des SC Paderborn 07 gilt es für den SSV Jahn Regensburg in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt der SCP den Ball mehr als dreimal pro Partie im Netz zappeln. Bei Paderborn sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ der SC Paderborn 07 das Feld als Sieger, während der SSV in dieser Zeit sieglos blieb.