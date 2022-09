2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli, 2:2 (0:1)

Marcel Hartel brachte das Heimteam in der 19. Minute ins Hintertreffen. Timo Schultz schickte Luca-Milan Zander aufs Feld. Manolis Saliakas blieb in der Kabine. Die Pausenführung des FC St. Pauli fiel knapp aus. Das 1:1 von SpVgg Greuther Fürth bejubelte Branimir Hrgota (48.). Jackson Irvine erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte der Elf von Marc Schneider durch einen Selbsttreffer das 2:1 (52.). St. Pauli drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Etienne Amenyido und Igor Matanovic sorgen, die per Doppelwechsel für David Otto und Lukas Daschner auf das Spielfeld kamen (60.). Connor Metcalfe, der von der Bank für Eric Smith kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (79.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Metcalfe mit seinem Treffer aus der 85. Minute verantwortlich. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die SpVgg und der FC St. Pauli die Punkte teilten.