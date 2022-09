2. Liga: SV Darmstadt 98 – DSC Arminia Bielefeld, 1:1 (1:0)

Die 13.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Braydon Manu brachte den SV Darmstadt 98 bereits in der achten Minute in Front. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Daniel Scherning von Bielefeld nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Janni Serra blieb in der Kabine, für ihn kam Frederik Jäkel. Der Gast drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Mateo Klimowicz und Marc Rzatkowski sorgen, die per Doppelwechsel für Masaya Okugawa und Sebastian Vasiliadis auf das Spielfeld kamen (70.). Mit Tobias Kempe und Manu nahm Torsten Lieberknecht in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Yassin Ben Balla und Magnus Warming. Robin Hack machte Darmstadt kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der SV Darmstadt 98 und DSC Arminia Bielefeld die Punkte teilten.