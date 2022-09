Darmstadt-Sieg gegen den Club - Kempe von Becher getroffen

Darmstadt 98 ist nach drei Unentschieden wieder auf die Siegerstraße in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Lilien gewannen gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (2:0) und belegen mit 18 Punkten zunächst den zweiten Tabellenplatz. In der 65. Minute wurde Darmstadts Tobias Kempe bei einem Eckball von einem Becher aus dem FCN-Fanblock am Kopf getroffen. Das Spiel wurde trotz dieser unschönen Szene fortgesetzt.