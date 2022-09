Hannover setzt gegen Hansa Aufholjagd fort

Die Aufholjagd geht weiter: Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann am siebten Spieltag mit 1:0 (1:0) bei Hansa Rostock und kletterte auf Platz fünf in der Tabelle.