Hannovers Siegesserie reißt im Derby

Braunschweig blieb auch nach dem Wechsel mutig. Fabio Kaufmann scheiterte aus spitzem Winkel aber an 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler (51.). Hannover mangelte es an Genauigkeit und Kreativität. Nielsen fand zudem erneut seinen Meister in Fejzic (64.). Ujah schockte dann die Gastgeber, Nielsen hatte mit einem Kopfball ans Aluminium Pech (71.). Sieben Minuten später machte es der Ex-Braunschweiger besser.