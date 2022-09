Paderborn erobert Spitze zurück - Hannovers Serie reißt

Marcel Hoffmeier (21.) brachte den SCP auf Vorarbeit von Julian Justvan in Führung. Robert Leipertz (69.) erhöhte per Nachschuss. In der 68. Minute hatte Regensburgs Steve Breitkreuz nach Videobeweis die Rote Karte nach einer Notbremse gesehen. Marvin Pieringer (86.) stellte den Endstand her.