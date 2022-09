Transfermarkt: Bittere Transferpanne bei FC-Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh und Jahn Regensburg

Bereits in der vergangenen Spielzeit ging der Mann aus Auckland für den Jahn auf Torejagd und war dabei in 25 Ligaspielen an 13 Toren beteiligt (fünf Tore, acht Assists). Diese Torgefährlichkeit würde der Jahn-Elf auch in dieser Saison helfen: Nach neun Spieltagen steht Regensburg zwar mit Rang elf im Mittelfeld der Tabelle, hat mit lediglich sieben Treffern aber die schwächste Offensive der Liga. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)