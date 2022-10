2. Bundesliga: SC Paderborn verpasst Sprung an die Tabellenspitze - Serie vom 1. FC Nürnberg reißt

Die Ostwestfalen kamen bei Eintracht Braunschweig nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten so den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Paderborn blieb in dieser Saison erstmals ohne eigenen Treffer - für die formstarken Niedersachsen aus Braunschweig war es das siebte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.