2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth, 3:1 (2:0)

Der Gastgeber erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 8.500 Zuschauern durch Patrick Mainka bereits nach neun Minuten in Führung. Tim Kleindienst nutzte die Chance für die Elf von Coach Frank Schmidt und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Heidenheim ging es in die Halbzeitpause. In der Pause stellte Rainer Widmayer um und schickte in einem Doppelwechsel Armindo Sieb und Oussama Haddadi für Timothy Tillman und Julian Green auf den Rasen. Branimir Hrgota schoss für Fürth in der 52. Minute das erste Tor. In der 56. Minute verwandelte Jan-Niklas Beste einen Elfmeter zum 3:1 für den 1. FC Heidenheim 1846. Heidenheim stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Andreas Geipl, Marvin Rittmüller und Norman Theuerkauf für Adrian Beck, Marnon Busch und Beste auf den Platz. Mit Kleindienst und Christian Kühlwetter nahm Frank Schmidt in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Stefan Schimmer und Kevin Sessa. Rainer Widmayer wollte SpVgg Greuther Fürth zu einem Ruck bewegen und so sollten Marco Meyerhöfer und Dickson Abiama eingewechselt für Simon Asta und Ragnar Ache neue Impulse setzen (84.). Am Ende behielt der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den Gast die Oberhand.